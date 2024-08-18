Новое уголовное дело о хищении 50 млн рублей в сфере образования – «РИА Новости»

Правоохранительные органы вскрыли факт мошенничества при реализации национального проекта в сфере образования, сообщает «РИА Новости».

По данным СМИ, в 2021 году украдено свыше 50 млн руб. Заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Детали не приводятся.

В марте 2024 года был вынесен приговор о мошенничестве на сумму свыше 50 млн рублей в отношении бывшего замглавы Минпросвещения Марины Раковой и ее сообщников. Среди них: бывшие руководители Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) и Российской академии народного хозяйства и госуправления (РАНХиГС).

Фигуранты дела задержаны в 2021 году, уголовное дело касалось их деятельности в 2018-2020 годах. Их обвиняли в хищении средств, выделенных на образовательные программы.