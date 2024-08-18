Футболисты пробили рекордные 34 пенальти за один матч

Автор: Сергей Агутин
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Амстердамский «Аякс» и греческий «Панатинаикос» установили рекорд турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по длительности серии послематчевых пенальти.

В матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы команды пробили 34 послематчевых пенальти. Победу со счетом 13:12 одержал «Аякс».

Клубы перекрыли рекорд 2017 года. Тогда сборная Нидерландов победила Англию в серии пенальти на молодежном чемпионате Европы с таким же счетом 13:12. Командам тогда потребовалось 32 удара.

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