Карл III уволил охрану принца Эндрю, чтобы заставить его покинуть особняк

Автор: Сергей Агутин
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Король Великобритании Карл III уволил охрану своего младшего брата принца Эндрю, чтобы заставить его покинуть принадлежащий правящей династии особняк Роял-Лодж.

Британские СМИ сообщают, что король долгое время пытается заставить младшего брата покинуть особняк, в котором тот до сих пор живет со своей бывшей супругой Сарой Фергюсон.

Ранее Карл III предлагал паре переехать в коттедж Фрогмор, покинутый в июне 2023 года принцем Гарри и его женой Меган Маркл. Король также может лишить Эндрю ежегодных выплат в 4 миллиона фунтов ($5,177 миллиона).

Британский принц Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. Принц своей вины не признал.

На фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса Букингемский дворец сообщил, что принц Эндрю лишен почетных воинских званий, королевских патронажей.

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30.08.2023 2676
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