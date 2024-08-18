Карл III уволил охрану принца Эндрю, чтобы заставить его покинуть особняк

Король Великобритании Карл III уволил охрану своего младшего брата принца Эндрю, чтобы заставить его покинуть принадлежащий правящей династии особняк Роял-Лодж.

Британские СМИ сообщают, что король долгое время пытается заставить младшего брата покинуть особняк, в котором тот до сих пор живет со своей бывшей супругой Сарой Фергюсон.

Ранее Карл III предлагал паре переехать в коттедж Фрогмор, покинутый в июне 2023 года принцем Гарри и его женой Меган Маркл. Король также может лишить Эндрю ежегодных выплат в 4 миллиона фунтов ($5,177 миллиона).

Британский принц Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. Принц своей вины не признал.

На фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса Букингемский дворец сообщил, что принц Эндрю лишен почетных воинских званий, королевских патронажей.