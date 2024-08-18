Суд Петербурга принял иски на 20,5 млн рублей к Военно-строительной компании

Федеральное казенное учреждение Ленинградского военного округа подало 10 исков общей суммой 49,5 млн рублей в Арбитражный суд Санкт-Петербурга на Военно-строительную компанию.
Судом принято к производству три жалобы на сумму 20,47 млн рублей: на 12,645 млн рублей, 6,951 млн рублей и 875,2 тыс. рублей. Заседания назначены на декабрь 2024 года, сообщает «Петроград».
ВСК выполняет задачи в интересах Вооруженных сил России, а ее управление возглавляют департамент строительства Минобороны и ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ».
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07.08.2023 3044