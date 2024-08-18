Сколько стоит собрать ребенка в первый класс в 2024 году?

На покупку школьных принадлежностей к первому классу в 2024 году родителям придется потратить около 3-3,5 тысячи рублей, согласно данным популярных маркетплейсов.

В эту сумму входят тетради, ручки, карандаши, линейка, ластик, точилка, обложки, краски, альбом А4, кисти для рисования и пенал. Самый недорогой рюкзак обойдется в 1,5 тысячи рублей.

Форма для мальчика стоит 12-17 тысяч рублей. Сюда входят две пары брюк, пиджак, три рубашки, жилет или джемпер.

За аналогичную сумму можно приобрести форму для девочки, состоящую из жилета, кардигана или пиджака, двух брюк или двух юбок, сарафана или платья и трех блузок. Спортивную форму можно купить за 2-5 тысячи рублей, кроссовки – за 1,5-3 тысячи рублей.