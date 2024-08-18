Прохожий обнаружил труп мужчины с татуировкой и без ног в Неве

В Калининском районе Санкт-Петербурга рядом с Литейным мостом 17 августа на поверхность реки Невы всплыл труп мужчины без ног, сообщает «Патрульный Петербурга».

На вид умершему около 35-45 лет. На его левом предплечье заметили татуировку, которая может помочь в опознании погибшего.

Обстоятельства и причины смерти установит экспертиза.