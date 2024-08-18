Прохожий обнаружил труп мужчины с татуировкой и без ног в Неве

В Калининском районе Санкт-Петербурга рядом с Литейным мостом 17 августа на поверхность реки Невы всплыл труп мужчины без ног, сообщает «Патрульный Петербурга».
На вид умершему около 35-45 лет. На его левом предплечье заметили татуировку, которая может помочь в опознании погибшего.
Обстоятельства и причины смерти установит экспертиза.
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24.07.2022 5305