Десяткам мигрантов вручили повестки по итогам рейдов в Москве

В работу по пресечению незаконной миграции в Москве включились и сотрудники военного следствия СКР, сообщает «Коммерсантъ».
Представители 516-го военного следственного отдела московского ВСУ СКР совместно с сотрудниками УВД провели рейд по выявлению незаконной миграции и проверке соблюдения законодательства бывшими мигрантами.
Проверка проводилась на автовокзале возле метро «Щелковская», на территории ВАО, овощебазе и в хостелах. Нескольким десяткам иностранцев, недавно получивших гражданство России, вручены повестки о явке для постановки на воинский учет.
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