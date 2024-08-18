Десяткам мигрантов вручили повестки по итогам рейдов в Москве

В работу по пресечению незаконной миграции в Москве включились и сотрудники военного следствия СКР, сообщает «Коммерсантъ».

Представители 516-го военного следственного отдела московского ВСУ СКР совместно с сотрудниками УВД провели рейд по выявлению незаконной миграции и проверке соблюдения законодательства бывшими мигрантами.

Проверка проводилась на автовокзале возле метро «Щелковская», на территории ВАО, овощебазе и в хостелах. Нескольким десяткам иностранцев, недавно получивших гражданство России, вручены повестки о явке для постановки на воинский учет.