Иномарка перевернулась в Кировском районе. Погибли двое молодых людей

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В 04:55 на трассе «Кола» возле поселка Приладожский в Кировском районе 28-летний водитель Renault Duster не справился с управлением.

zw
Фото: Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер»

Иномарка въехала в силовое ограждение и перевернулась. Удар был такой силы, что из автомобиля вылетели водитель и 21-летняя пассажирка. Молодые люди скончались на месте происшествия.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Вам будет интересно
Иномарка перевернулась в Кировском районе. Погибли двое молодых людей Приладожский, Ленинградская область, Кировский район
Мать сбила свою дочь в Кировском районе
В полицию Кировского района 25 мая около 21:00 сообщили об аварии возле Кировска. По предварительным данным, 38-летняя автомобилистка за рулем...
26.05.2024 1357
Автор