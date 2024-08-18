Иномарка перевернулась в Кировском районе. Погибли двое молодых людей

В 04:55 на трассе «Кола» возле поселка Приладожский в Кировском районе 28-летний водитель Renault Duster не справился с управлением.

Иномарка въехала в силовое ограждение и перевернулась. Удар был такой силы, что из автомобиля вылетели водитель и 21-летняя пассажирка. Молодые люди скончались на месте происшествия.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.