Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Липцы, Белый Колодезь и Волчанск Харьковской области.

Потери противника составили до 90 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 14-й, 30-й, 67-й, 440-й механизированных бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Табаевка, Новоплатоновка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 241-й бригады теробороны.

Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты и шесть автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М198 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 105-мм орудие М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Также уничтожены два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 5-й штурмовой бригад и 24-го штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Предтечино Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 420 военнослужащих и два автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 122-мм реактивная система залпового огня «Град», 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, три 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожены два полевых склада боеприпасов и склад горючего.

Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Свиридоновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 47-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 111-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Птичье, Новоэкономическое и Долиновка Донецкой Народной Республики.

Отражены две контратаки подразделения штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Потери противника составили более 500 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», три 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, две 100-мм пушки «Рапира» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 33-й и 72-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зеленое Поле и Водяное Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, танк, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», 122-мм гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель -AD». Уничтожены три полевых склада боеприпасов.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Пятихатки Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, шесть автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожены два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: цех по производству танковых пушек, реактивная система залпового огня M270 MLRS производства США и реактивная система залпового огня HIMARS производства США.

Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 163 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты: управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, семь реактивных снарядов HIMARS производства США и 27 беспилотных летательных аппаратов, из них 11 вне зоны проведения специальной военной операции.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 639 самолетов, 282 вертолета, 30112 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17320 танков и других боевых бронированных машин, 1411 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13392 орудия полевой артиллерии и минометов, 24894 единицы специальной военной автомобильной техники.