Иномарка сгорела во Всеволожском районе. Возможен поджог

В экстренные службы 18 августа поступило сообщение о пожаре возле озера Большое во Всеволожском районе. Полицейские осмотрели обгоревший кузов автомобиля.
По предварительным данным, горел автомобиль марки Hyundai. О пострадавших не сообщается. Машина зарегистрирована на 55-летнего жителя Всеволожска.
Рядом с иномаркой находился 30-летний сын автовладельца. Он настаивал, что автомобиль поджег неизвестный.
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23.05.2022 1837