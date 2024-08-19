Иномарка сгорела во Всеволожском районе. Возможен поджог

В экстренные службы 18 августа поступило сообщение о пожаре возле озера Большое во Всеволожском районе. Полицейские осмотрели обгоревший кузов автомобиля.

По предварительным данным, горел автомобиль марки Hyundai. О пострадавших не сообщается. Машина зарегистрирована на 55-летнего жителя Всеволожска.

Рядом с иномаркой находился 30-летний сын автовладельца. Он настаивал, что автомобиль поджег неизвестный.