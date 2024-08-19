Ленинградская красавица из Кировска завоевала сразу два титула на конкурсе красоты и таланта

Екатерина Артемьева завоевала два титула на межрегиональном конкурсе «Покорители вершин – 2024» для девушек, передвигающихся на инвалидных колясках.

Екатерина Артемьева из Кировска завоевала два титула: Вторая вице-Леди и Леди Энергия.

«Хочу выразить благодарность губернатору Ленинградской области Александру Юрьевичу Дрозденко за отзывчивость, доброту, неоценимую поддержку и возможность посетить этот конкурс в прекрасном городе Нальчик!» – поблагодарила Екатерина Артемьева.

Девушка передвигается на коляске более 10 лет, воспитывает сына. Екатерина рассказывает, что любит всё экстремальное: дайвинг, прыжки с парашютом, картинг. Своими личными достижениями называет: рождение сына, прыжки с парашютом, выигранные соревнования по парадайвингу в 2019 г и по плаванию в 2020 г.