Скорая помощь быстро доставила пациентку в Перинатальный центр. Малыш появился на свет прямо в приемном покое

Бригада СМП получила вызов в Романовку Всеволожского района. Помощь медиков потребовалась женщине на 41-й неделе беременности, у которой отошли воды.

Уже через 10 минут врачи были на месте. Схватки у женщины фиксировались каждые пять минут, ее срочно повезли в Гатчинский перинатальный центр.

Во время поездки медики следили за состоянием пациентки. Были готовы в любой момент остановиться и принять роды. В пути схватки участились.

Фельдшер и медицинская сестра предупредили об этом водителя. Автомобиль скорой помощи увеличил скорость. Медики помогали пациентке морально и физически, подсказывая, как правильно дышать и какую позу принять.

Вскоре бригада прибыла в Перинатальный центр. Пациентку оперативно передали врачам. Малыш появился на свет прямо в приемном покое.