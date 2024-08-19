Въезд в Выборг со стороны Приморска перенесут на временную дорогу

В Выборге на временную дорогу переключат движение между Приморским шоссе и судостроительным заводом, чтобы увести транспорт с двух путепроводов, которые отправляются на ремонт.

Новая дорога протянулась от временного моста до перекрестка с Приморским шоссе, которое на время станет односторонним. На временной дороге запрещен обгон и установлено ограничение скорости 40 км/ч.

Въезд в Выборг со стороны Приморского шоссе состоит из трех искусственных сооружений: моста через протоку и двух путепроводов. Этот участок будет полностью обновлен.