Один из крупнейших банков Кыргызстана остановил переводы в рублях

Четвертый по объему активов в Кыргызстане MBank приостановил денежные переводы через российские банки на неопределенный срок.

«Денежные переводы через российские банки, в том числе Сбербанк, Тинькофф и МТС приостановлены в обоих направлениях. Эта услуга временно недоступна на неопределенный срок. Входящие переводы будут осуществляться через банки, не подпадающие под санкции, по рублевым реквизитам», – сказано в сообщении банка

В 2024 году часть банков Кыргызстана приостановили работу систем денежных переводов из России. Эксперты связывают это с расширением санкций США.