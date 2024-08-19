Один из крупнейших банков Кыргызстана остановил переводы в рублях

Четвертый по объему активов в Кыргызстане MBank приостановил денежные переводы через российские банки на неопределенный срок.
«Денежные переводы через российские банки, в том числе Сбербанк, Тинькофф и МТС приостановлены в обоих направлениях. Эта услуга временно недоступна на неопределенный срок. Входящие переводы будут осуществляться через банки, не подпадающие под санкции, по рублевым реквизитам», – сказано в сообщении банка
В 2024 году часть банков Кыргызстана приостановили работу систем денежных переводов из России. Эксперты связывают это с расширением санкций США.
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