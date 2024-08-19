Рецидивист порезал ножом и задушил знакомого в Бокситогорском районе

Автор: Сергей Агутин
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Полиция (2)
Фото: Baltphoto.ru

В многоквартирном доме в городе Пикалево Бокситогорского района 19 августа найдено тело 52-летнего мужчины с телесными повреждениями.

Предполагаемым убийцей оказался 45-летний местный житель. Ранее мужчина был неоднократно судим за совершение особо тяжких преступлений.

По данным следствия, вечером 18 августа двое жителей Пикалево распивали спиртное. Между ними возник конфликт, в ходе которого ныне задержанный несколько раз ударил ножом оппонента.

После этого злоумышленник задушил свою жертву. Заведено уголовное дело об убийстве.

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21.05.2022 15979
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