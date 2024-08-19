Рецидивист порезал ножом и задушил знакомого в Бокситогорском районе

В многоквартирном доме в городе Пикалево Бокситогорского района 19 августа найдено тело 52-летнего мужчины с телесными повреждениями.
Предполагаемым убийцей оказался 45-летний местный житель. Ранее мужчина был неоднократно судим за совершение особо тяжких преступлений.
По данным следствия, вечером 18 августа двое жителей Пикалево распивали спиртное. Между ними возник конфликт, в ходе которого ныне задержанный несколько раз ударил ножом оппонента.
После этого злоумышленник задушил свою жертву. Заведено уголовное дело об убийстве.
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