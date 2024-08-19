Роспотребнадзор: случаев бешенства в Ленобласти не фиксируется уже 37 лет

Автор: Анастасия Щербакова
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В регионе складывается благополучная эпидемиологическая и эпизоотическая ситуация.

В ходе еженедельного мониторинга в Ленинградской области случаев заболевания бешенством не выявлено. Как сообщили в Роспотребнадзоре, в последний раз вирус был обнаружен в регионе 37 лет назад.

В Ленинградской области сохраняется благополучная эпидемиологическая и эпизоотическая ситуация по бешенству, случаи заболеваний среди людей и животных с 1987 года не регистрируются, однако остается угроза заноса возбудителя с сопредельных территорий (Псковская, Новгородская и Вологодская области) и возникновения эпизоотии бешенства с последующим заражением людей, — сообщили в ведомстве. 
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