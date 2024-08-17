Стали известны районы Ленобласти с самой высокой активностью клещей

С начала сезона активности клещей в регионе зафиксировано 5363 обращений в больницы региона с жалобами на укусы паразитов.

Роспотребнадзор продолжает мониторинг обстановки, связанной с сезоном активности клещей в Ленинградской области. Согласно данным ведомства, число обращений в больницы региона с жалобами на укусы паразитов составило 5363 случаев, из которых 1053 приходится на детей.

На текущий момент наибольшее число пострадавших от укусов клещей с начала сезона зарегистрировано в девяти районах области:

Гатчинский (708) ,Тихвинский (703), Приозерский (546), Выборгский (474), Всеволожский (439), Тосненский (377), Подпорожский (332), Бокситогорский (325) и Волховский(318).

Также специалисты ведомства с начала 2024 года выявили 10 случаев заболевания клещевом вирусным энцефалитом и 27 — иксодовым клещевым боррелиозом.