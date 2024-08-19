«Яндекс. Маркет» введет обязательный сервисный сбор для всех покупателей

Автор: Анастасия Щербакова
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Сервисный сбор будет взиматься сервисом при каждой покупке.

«Яндекс Маркет» объявил о введении сервисного сбора для покупателей, который будет взиматься с каждой покупки. Размер платы составит 20 рублей, стало известно РИА Новости.

 «Яндекс Маркет» вводит сервисный сбор для пользователей в размере 20 рублей за один заказ. Основная цель «Маркета» – поддерживать качественный сервис для пользователей и продолжать запускать уникальные на рынке решения. Полученные средства позволят компании реинвестировать их для расширения и поддержания технологической инфраструктуры, — сообщили в компании.
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