«Яндекс. Маркет» введет обязательный сервисный сбор для всех покупателей

Сервисный сбор будет взиматься сервисом при каждой покупке.
«Яндекс Маркет» объявил о введении сервисного сбора для покупателей, который будет взиматься с каждой покупки. Размер платы составит 20 рублей, стало известно РИА Новости.
«Яндекс Маркет» вводит сервисный сбор для пользователей в размере 20 рублей за один заказ. Основная цель «Маркета» – поддерживать качественный сервис для пользователей и продолжать запускать уникальные на рынке решения. Полученные средства позволят компании реинвестировать их для расширения и поддержания технологической инфраструктуры, — сообщили в компании.
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30.07.2024 172