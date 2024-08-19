В Ленобласти госпитализировали троих детей после трапезы игрушками, монетами и косточкой от сливы

За выходные медики Ленобласти трижды выезжали на помощь детям, проглотившим несъедобные предметы.

Согласно сводке экстренных служб, на минувших выходные скорая помощь выезжала в поселок Тайцы Гатчинского района Ленинградской области к трехлетнему мальчику. Родители ребенка рассказали, что он проглотил деталь от конструктора Lego. В итоге было решено госпитализировать юного пациента. После извлечения постороннего предмета малыша выписали домой.

Подобный случай, но уже с монетой, произошел Шушарах, а в Коломягах годовалый младенец проглотил косточку от сливы. После оказания помощи детей также отправили домой, выяснил 47news.