В Пакистане месяц ищут россиянина, отправившегося в горы искать пропавшего коллегу

Гражданин России отправился в составе поисковой операции еще в середине июля.

В Пакистане пропал альпинист из России, который отправился в горы искать тело своего коллеги, погибшего еще год назад при восхождении.

Мужчина отправился в составе поисковой группы месяц назад, однако альпинисты попали под обвал. С тех пор о судьбе россиянина ничего неизвестно. Двое его спутников получили тяжелые травмы.

Пришли плохие известия: в результате ледового обвала Нилов снесён вниз и с большой вероятностью погиб. Двое участников находятся в тяжёлом состоянии на 6400. Двое успели спастись, — передает «ЭКС»журнал. Альпинизм. Туризм. Путешествия.