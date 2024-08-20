Женщина сквернословила и отбивалась от полицейских ногами в караоке Кингисеппа

В полицию Кингисеппского района 19 августа около 17:00 поступил сигнал из караоке-клуба и кафе на улице Октябрьской в Кингисеппе.
Персонал сообщил об агрессивной посетительнице, которая провоцировала конфликты и ругалась матом. Полицейские попытались вразумить женщину, но она продолжила сквернословить, махала руками, хватала их за форму.
Тогда ей предложили отправиться в полицию. Последовал отказ, пришлось применить наручники. Нарушительница спокойствия начала отбиваться ногами и руками.
Задержанной оказалась 32-летняя уроженка Санкт-Петербурга, проживающая в Пудости Гатчинского округа. В ее действиях усматриваются признаки уголовных статей об оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти.
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16.05.2022 6136