Женщина сквернословила и отбивалась от полицейских ногами в караоке Кингисеппа

В полицию Кингисеппского района 19 августа около 17:00 поступил сигнал из караоке-клуба и кафе на улице Октябрьской в Кингисеппе.

Персонал сообщил об агрессивной посетительнице, которая провоцировала конфликты и ругалась матом. Полицейские попытались вразумить женщину, но она продолжила сквернословить, махала руками, хватала их за форму.

Тогда ей предложили отправиться в полицию. Последовал отказ, пришлось применить наручники. Нарушительница спокойствия начала отбиваться ногами и руками.

Задержанной оказалась 32-летняя уроженка Санкт-Петербурга, проживающая в Пудости Гатчинского округа. В ее действиях усматриваются признаки уголовных статей об оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти.