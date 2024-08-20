Хирурги из Петербурга спасли руку подростка, попавшую в газонокосилку в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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Врачи
Фото: Baltphoto.ru

В Педиатрическом университете спасли кисть 15-летнего подростка из Ленинградской области, попавшую в газонокосилку во время работ на даче в поселке Зеркальный Выборгского района.

В Рощинской больнице у пострадавшего диагностировали травматическую ампутацию части фаланги среднего пальца и открытый перелом указательного пальца правой кисти. Врачи обработали раны, наложили повязку и направили в клинику Педиатрического университета.

В Санкт-Петербурге врачи под руководством детского микрохирурга Игоря Дюга более трех часов оперировали подростка. Им успешно удалось выполнить открытую репозиция дистальной фаланги указательного пальца и зафиксировать кости с помощью металлоостеосинтеза.

Ребенку также провели тенарную пластику среднего пальца. Благодаря мастерству врачей, кисть подростка была спасена. Но предстоит длительная реабилитация.

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