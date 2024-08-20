Иностранец 27 раз ударил ножом женщину-коллегу в Ломоносовском районе

Вынесен приговор по делу об убийстве женщины в деревне Витино Ломоносовского района 19 ноября 2023 года. Установлено, что подсудимый прибыл в Россию на заработки в сентябре 2022 года. В августе 2023-го устроился на работу в Витино, где познакомился с убитой – они работали на одном производстве.

Коллеги вспомнили убитую как добрую и отзывчивую женщину, многие воспринимали ее как «маму». Соседи рассказали, что она иногда приглашала работников к себе домой на ужин, брала их вещи постирать.

Она объясняла гостеприимство тем, что ей жалко людей, оказавшихся в другой стране без родных. Подсудимого коллеги охарактеризовали как вспыльчивого и грубого.

Как утверждает подсудимый, его жертва якобы пыталась склонить его к интиму под угрозой ножа, что оскорбило его религиозные чувства. Также из-за плохого знания языка он полностью не разобрал слов, которые говорила женщина. Но тоже посчитал их оскорбительными.

Мужчина нанес женщине не менее 27 ударов в шею, спину, правую половину грудной клетки и верхних конечностей. В процессе лезвие сломалось, пришлось взять другой нож. Он не сообщил о случившемся, а спустя несколько дней уехал на родину.

Суд назначил мужчине девять лет и шесть месяцев колонии строгого режима.