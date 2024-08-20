Пятилетняя девочка получила перелом позвонков, катаясь на квадроцикле в Тосненском районе

Автор: Сергей Агутин
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Фото: Baltphoto.ru

В полицию Тосненского района 18 августа около 20:00 сообщили о госпитализации 5-летней петербурженки в состоянии средней тяжести. 

По предварительным данным, девочку катал на квадроцикле сосед. Она упала и ударилась о дерево. Врачи диагностировали компрессионный перелом позвонков.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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26.05.2024 1371
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