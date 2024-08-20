Пятилетняя девочка получила перелом позвонков, катаясь на квадроцикле в Тосненском районе

В полицию Тосненского района 18 августа около 20:00 сообщили о госпитализации 5-летней петербурженки в состоянии средней тяжести.
По предварительным данным, девочку катал на квадроцикле сосед. Она упала и ударилась о дерево. Врачи диагностировали компрессионный перелом позвонков.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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26.05.2024 1371