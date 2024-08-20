В окна центра психологической работы в Петербурге стреляли из пневматики

Автор: Сергей Агутин
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Пистолет
Фото: Baltphoto.ru

В полицию 19 августа около 20:00 поступил сигнал о стрельбе возле здания регионального центра психологической работы Ленинградского военного округа в Подъездном переулке Санкт-Петербурга.

Очевидцы рассказали, что слышали звуки, похожие на выстрелы. На четвертом этаже заметили сколы на окне.

Предположительно, такой след могло оставить пневматическое оружие. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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