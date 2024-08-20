Ленобласть все ближе к заморозкам: в ночь на 21 августа местами уже +4°С

При этом днем температурный фон в регионе остается комфортным.
В среду, 20 августа, в Ленинградской области ожидается погода с переменной облачностью и без осадков. Ночью на регион опустится местами туман, а ветер будет юго-восточного направления в пределах 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью +4…+9 гр., местами до +14 гр., днем +21…+26 гр. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться, — приводит прогноз региональное МЧС.
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20.08.2024 56