Ленобласть все ближе к заморозкам: в ночь на 21 августа местами уже +4°С

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

При этом днем температурный фон в регионе остается комфортным.

В среду, 20 августа, в Ленинградской области ожидается погода с переменной облачностью и без осадков. Ночью на регион опустится местами туман, а ветер будет юго-восточного направления в пределах 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +4…+9 гр., местами до +14 гр., днем +21…+26 гр. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться, — приводит прогноз региональное МЧС.
fed894313f540a917a4f053e0e45f852
Фото: МЧС России по Ленинградской области
Вам будет интересно
Ленобласть все ближе к заморозкам: в ночь на 21 августа местами уже +4°С погода, Ленобласть, заморозки
Суперлуние и Голубую Луну запечатлели в Петербурге и Ленобласти – фото
В ночь на 20 августа жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могли наблюдать суперлуние и Голубую Луну. Спутник Земли казался ярче...
20.08.2024 56
Автор