Ленобласть все ближе к заморозкам: в ночь на 21 августа местами уже +4°С

При этом днем температурный фон в регионе остается комфортным.

В среду, 20 августа, в Ленинградской области ожидается погода с переменной облачностью и без осадков. Ночью на регион опустится местами туман, а ветер будет юго-восточного направления в пределах 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +4…+9 гр., местами до +14 гр., днем +21…+26 гр. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться, — приводит прогноз региональное МЧС.