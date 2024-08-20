Из жизни ушел самый старый человек в мире

Жительница Испании умерла на 118-м году жизни.

В Испании умерла Мария Браньяс Морера, самый старый человек в мире. Возраст долгожительницы составлял 117 лет.

О смерти Мореры в соцсетях сообщили родственники долгожительницы. Женщина покинула этот мир во сне, без боли и мучений.

Последние 20 лет долгожительница находилась в доме престарелых. После празднования 117-летия Морера стала чаще говорить о своей смерти, признававшись, что у нее больше не осталось сил.

Время близко. Не плачьте, я не люблю слезы. И, прежде всего, не страдайте из-за меня. Куда бы я ни пошла, я буду счастлива, — обращалась долгожительница.