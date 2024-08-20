«Сбер» возобновит выдачу IT-ипотеки

Об этом сообщил зампред правления банка. Выдачу кредитов планируется возобновить уже с 21 августа.
«Сбер» объявил о возобновлении выдачи кредитов в рамках программы «Ипотека для IT». Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев, передает ТАСС.
С 21 августа Сбербанк возобновит выдачи кредитов по программе «Ипотека для IT». Отмечу, что банк актуализирует ранее одобренные заявки по новым условиям действия программы, которые вступили в силу с 1 августа 2024 года, — заявил Царев.
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06.08.2024 182