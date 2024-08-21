Три человека пострадали в ДТП в Выборгском районе. Машины превратились в груды металла – фото

На 5-м километре дороги «Рощино-Цвелодубово» в Выборгском районе столкнулись «Волга», «ВАЗ» и грузовик.

По данным полиции, 58-летний мужчина на «Волге», выполняя обгон, въехал в «ВАЗ» под управлением 22-летнего водителя. После удара «Волга» съехала в кювет, а «ВАЗ» столкнулся с грузовиком марки Ford.

В результате ДТП пострадали три человека. Двух водителей госпитализировали в тяжелом состоянии, а 56-летнего пассажира «Волги» – в состоянии средней степени тяжести.