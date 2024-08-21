В Гатчинском округе сбили двоих подростков на питбайке. Пострадавшие в больнице, водитель скрылся

По предварительным данным, 20 августа около 21:30 на 76-м километре дороги «Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки» автомобиль сбил питбайк Ibiza.
Питбайком управлял 15-летний петербуржец в шлеме и специальной экипировке. За спиной у него сидел 16-летний житель Вырицы без защиты.
Оба несовершеннолетних доставлены в больницу. У водителя зафиксированы легкие травмы, состояние его спутника оценивается как среднее.
Сбившая подростков машина уехала. Данные водителя и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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26.12.2022 3647