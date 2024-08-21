Большой начальник задержан за организацию интим-салонов в Ленобласти и Петербурге. Правоохранители делали «контрольную закупку»

По предварительным данным, за организацию публичных домов в Санкт-Петербурге и Всеволожском районе задержан 50-летний начальник отдела спортшколы олимпийского резерва.
Были проведены «контрольные закупки» и обыски в переоборудованных под салоны квартирах. С мест изъяты мобильные телефоны, наличные, графики работы и прайсы на услуги.
На интим-салоны вышли после задержания 51-летней администратора одного из заведений на 4-й линии Васильевского острова. Заведено уголовное дело об организации занятия проституцией.
Известно, что подозреваемый в 2000-х годах привлекался к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями.
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21.06.2024 2911