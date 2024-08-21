Биолог рассказал, с какого возраста вред от алкоголя становится сильнее

Согласно результатам исследований, после 44 лет людям стоит свести употребление спиртного к минимуму или вовсе отказаться от него.

При достижении 44 лет человеческий организм начинает стареть активнее. По этой причине употребление алкоголя после наступления этого возраста должно быть сведено к нулю, заявила биолог Екатерина Суркова в беседе с «КП».

У нас есть гены, отвечающие за выработку ферментов, которые превращают алкоголь в безопасные вещества и выводят из организма. Судя по данным исследования, примерно в 44 года этот процесс замедляется. В результате яд дольше остается в организме и сильнее повреждает разные органы, прежде всего печень, — рассказала эксперт.