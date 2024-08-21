В Ленобласти появился свой памятный знак для участников СВО

Также эта награда будет вручаться волонтерам, работающим в зоне боевых действий.
В Ленинградской области учредили памятный знак для военнослужащих, принимающих участие в СВО. На медали имеется надпись «Участнику специальной военной операции от благодарных ленинградцев».
Награждать памятным знаком будет как участников СВО, так и волонтеров, добровольцев, госслужащих и организации, работающих в зоне боевых действий.
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