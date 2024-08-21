11 школ Петербурга оказались в топ-100 лучших по России

Рейтинг был подготовлен агентством RAEX.

В топ-100 лучших школ России вошли 11 учебных заведений Санкт-Петербурга. Рейтинг был подготовлен агентством RAEX на основе количества выпускников, поступивших в ведущие вузы страны.

Так, в топе лучших петербургских школ оказались: лицей № 239, школа имени Ж.И. Алферова, физико-математический лицей № 30, гимназия имени Д. К. Фаддеева СПбГУ, лицей № 366, естественно-научный лицей СПбПУ, Аничков Лицей, Санкт-Петербургская классическая гимназия № 610.

Эти учебные заведения находились в топе и в прошлом году, а в 2024-м к ним прибавились лицей № 344, гимназия № 261 и инженерно-технологическая школа № 777.