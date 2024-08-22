Эксперт объяснил, для чего мошенники переводят деньги своим жертвам

Одна из возможных причин — таким образом аферисты пытаются отмывать деньги.

Мошенники нередко специально переводят россиянам деньги на банковские счета. Сразу после этого с жертвой связываются незнакомцы, требуя вернуть средства обратно.

Как отметил эксперт Владимир Ульянов, спешить возвращать деньги не стоит, поскольку мошенники только этого и ждут. Единственное правильное действие в таких случаях — связаться с банком и объяснить ситуацию. Тогда к вам не будет лишних вопросов со стороны правоохранительных органов и финансовой организации.

В беседе с «КП» эксперт подчеркивает, что переводят мошенники деньги россиянам с несколькими целями. Одна из них — отмывание денег.

Дело в том, что перевод жертве осуществляется с одного счета, а вернуть обратно деньги аферисты требуют уже на другой.

Также потенциальная жертва может получить только сообщение о переводе, хотя реального зачисления средств не происходило. Аферисты используют различные сервисы, имитирующие уведомления от банков.

Данная ситуация может быть часть более сложной частью мошеннической схемы с использованием методов социальной инженерии, когда от жертвы требуется дополнительное действие. Наличие кодов для отмены как будто бы кредита, а по факту как раз подтверждает кодами незаконные действия, — рассказал эксперт об еще одной схеме.