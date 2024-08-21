Ленобласть направила еще один гуманитарный груз в Курскую область

В составе груза продовольствие, медикаменты и другие необходимые пострадавшим жителям Курской области вещи.
В Курскую область из Ленинградской области отправился очередной гуманитарный груз весом 20 тонн. Сбор помощи осуществлялся региональным отделением партии «Единая Россия».
Как сообщил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко, сопровождает гуманитарную помощь участник СВО, yагражденный медалью «За Отвагу!», Вячеслав Плешаков.
Участник образовательной программы «Время героев». Выбрал меня своим наставником, и теперь в Ленобласти на практике, как мой советник, изучает специфику гражданской службы <…> Фура с гумпомощью и медикаментами сегодня загрузилась в Новоселье и стартовала в Курск, — поделился губернатор.
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21.08.2024 34