Специалисты Ленобласти продолжают восстановление депо в Енакиево

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Комтранс Ленинградской области

В скором времени рабочие приступят к штукатурке внутренних стен трамвайно-троллейбусного управления.

Ленинградская область продолжает восстановительные работы трамвайно-троллейбусного управления (ТТУ) в подшефном региону городе Енакиево (ДНР).

Как рассказали в Комтрансе Ленобласти, специалисты уже убрали старые инженерные сети, подготовили внутренние стены помещения к штукатурке, а также заменили десятки окон и дверей. В ближайших планах — установка освещения.

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01.08.2024 196
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