Специалисты Ленобласти продолжают восстановление депо в Енакиево

В скором времени рабочие приступят к штукатурке внутренних стен трамвайно-троллейбусного управления.

Ленинградская область продолжает восстановительные работы трамвайно-троллейбусного управления (ТТУ) в подшефном региону городе Енакиево (ДНР).

Как рассказали в Комтрансе Ленобласти, специалисты уже убрали старые инженерные сети, подготовили внутренние стены помещения к штукатурке, а также заменили десятки окон и дверей. В ближайших планах — установка освещения.