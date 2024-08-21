Специалисты Ленобласти продолжают восстановление депо в Енакиево

В скором времени рабочие приступят к штукатурке внутренних стен трамвайно-троллейбусного управления.
Ленинградская область продолжает восстановительные работы трамвайно-троллейбусного управления (ТТУ) в подшефном региону городе Енакиево (ДНР).
Как рассказали в Комтрансе Ленобласти, специалисты уже убрали старые инженерные сети, подготовили внутренние стены помещения к штукатурке, а также заменили десятки окон и дверей. В ближайших планах — установка освещения.
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01.08.2024 196