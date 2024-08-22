Почти все крупные банки Кыргызстана остановили переводы в Россию

Автор: Сергей Агутин
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Фото: Baltphoto.ru

Крупные банки Кыргызстана приостановили переводы между российскими и кыргызскими финансовыми организациями из-за антироссийских санкций.

Среди приостановивших операции: Бакай Банк, Демир Банк, Дос-Кредобанк, Керемет Банк, Банк Азии, Оптима Банк, Элдик Банк (РСК Банк), Кыргызкоммерцбанк, MBANK и Кыргызский инвестиционно-кредитный банк (KICB).

После ужесточения антироссийских санкций банки Кыргызстана начали принимать дополнительные меры, чтобы не попасть под вторичные санкции. Также была усилена проверка клиентов и контрагентов на предмет их нахождения в санкционных списках.

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27.06.2024 502
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