Ленобласть и Петербург успешно реализуют целый ряд совместных экологических проектов

Вчера, 21 августа, совместные экологические проекты обсудили на совместном экологическом совете области и города.

«Ленинградская область и Санкт-Петербург успешно реализуют целый ряд совместных экологических проектов: это и рекультивация полигона «Красный Бор», и сохранение уникального водного бассейна — Ладожского озера, Финского залива, Невы, Ижоры, других рек, создание особо охраняемых природных территорий, совместная водохозяйственная деятельность. Многое еще нужно решать», — отметил губернатор Александр Дрозденко.

Отметим, что полигон «Красный Бор» был открыт в Тосненском районе в 1969 году для приема и ликвидации химических и промышленных отходов. К моменту приостановления деятельности в 2014 году было размещено порядка 2 млн тонн отходов различных классов опасности. В 2020 году объект передали из собственности Санкт-Петербурга в федеральную собственность. Сейчас там проходят мероприятия по рекультивации в рамках нацпроекта «Экология», которые позволят обеспечить принцип «герметичности» территории с полной ликвидацией последствий накопленного вреда окружающей среде. На эти цели правительство уже выделило 47 млрд рублей. С 2025 по 2028 год предполагается дополнительное выделение еще 46 млрд.