В Думе предложили лишать мигрантов российского гражданства за сексуальное насилие

В Госдуму внесут законопроект, который предлагает лишать мигрантов российского гражданства за сексуальное насилие, посягательство на жизнь и применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает «РИА Новости».

Авторы законопроекта предлагают расширить перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства России.

На момент подготовки публикации мигранты могут лишиться российского паспорта за террористические и экстремистские преступления, захват заложников, распространение фейков о ВС РФ, диверсионную деятельность, шпионаж и государственную измену.