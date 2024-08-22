Грузовик съехал в кювет в Волховском районе – фото

На дороге «Волхов-Бабино-Иссад» в Волховском районе грузовой автомобиль съехал с проезжей части. Водитель не справился с управлением.
На место ДТП выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда города Новая Ладога. Специалисты отключили аккумулятор машины.
Водитель грузовика самостоятельно выбрался из кабины. Медицинская помощь ему не требовалась.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области
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