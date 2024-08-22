В России предложили отказывать в ремонте авто по гарантии с неоригинальными запчастями

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

С такой инициативой выступил член Совфеда Андрей Кутепов.

В России предложили отказывать автовладельцам в гарантийном ремонте машин, если официальный дилер обнаружит в них неоригинальные запчасти. О такой необходимости заявил сенатор Андрей Кутепов.

В результате при техобслуживании или ремонте используются неоригинальные запасные части, в ряде случаев не имеющие даже сертификатов качества. Как следствие, возникают поломки транспортных средств, которые потом предъявляются потребителем производителю в рамках исполнения гарантийных обязательств, — цитирует сенатора ТАСС.
Вам будет интересно
В России предложили отказывать в ремонте авто по гарантии с неоригинальными запчастями совфед, ремонт, авто
Названы подержанные модели авто, которые раскупают в России быстрее всего
В топе рейтинга оказался седан от американского бренда Chevrolet. Аналитики "Авто.ру" представили рейтинг подержанных моделей машин, которые пользуются в России повышенным...
21.08.2024 84
Автор