В России предложили отказывать в ремонте авто по гарантии с неоригинальными запчастями

С такой инициативой выступил член Совфеда Андрей Кутепов.
В России предложили отказывать автовладельцам в гарантийном ремонте машин, если официальный дилер обнаружит в них неоригинальные запчасти. О такой необходимости заявил сенатор Андрей Кутепов.
В результате при техобслуживании или ремонте используются неоригинальные запасные части, в ряде случаев не имеющие даже сертификатов качества. Как следствие, возникают поломки транспортных средств, которые потом предъявляются потребителем производителю в рамках исполнения гарантийных обязательств, — цитирует сенатора ТАСС.
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