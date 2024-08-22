В лесах Ленобласти бродит волк без хвоста: свою особенность зверь активно показывает на камеру

Хищник уже несколько раз попадается в объективы фотоловушек и не упускает возможности продемонстрировать свою потерю.
Нижне-Свирский государственный заповедник поделился кадрами с фотоловушки, на которую удалось запечатлеть волка, разгуливающего по лесам без хвоста.
В заповеднике рассказали, что заметили хищника еще месяц назад, однако тогда разглядеть особенность представителя псовых не удавалось.
И вот, наконец, необычный обитатель прошел средь бела дня перед объективом лесной камеры, сполна продемонстрировав всем свою особенность!, — поделились в заповеднике.
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