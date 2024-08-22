Александр Дрозденко оценил участие молодежи в благоустройстве Соснового сквера в Кировске

Глава региона отметил контроль за всеми этапами проведения благоустройства со стороны региона и района.
Установили деревянный спорткомплекс для детей и взрослых, качели, лавочки. Ленинградские ремесленники в продолжение проекта изготовили деревянных животных для сквера: рысь, зайцы, сова, медведь встречают посетителей сквера.
По нацпроекту «Жильё и городская среда» в Ленобласти в 2024 году благоустроено уже 35 территорий. Список утвержденных для благоустройства в 2024 году территорий доступен по ссылке. Всего в области в 2024 году по нацпроекту, в том числе после победы во Всероссийском конкурсе, благоустраивается 115 общественных территорий.
Отметим, что Ленобласть третий год подряд становится лучшей по благоустройству. Всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В 2022 — столько же территорий. В 2023 году в Ленобласти благоустроено 105 общественных территорий, на эти цели выделено 2 млрд рублей.