Александр Дрозденко оценил участие молодежи в благоустройстве Соснового сквера в Кировске

Глава региона отметил контроль за всеми этапами проведения благоустройства со стороны региона и района.

«По нацпроекту «Жильё и городская среда» в Ленобласти благоустроено уже 35 территорий. Сегодня оценил Сосновый сквер в Кировске: проект впервые разработали местные ребята из молодежного совета, а доработал Центр компетенций. Сделали экологично и интересно для всех жителей, получилось здорово. Хороший пример включения жителей в совместную работу для всех районов», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Установили деревянный спорткомплекс для детей и взрослых, качели, лавочки. Ленинградские ремесленники в продолжение проекта изготовили деревянных животных для сквера: рысь, зайцы, сова, медведь встречают посетителей сквера.

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По нацпроекту «Жильё и городская среда» в Ленобласти в 2024 году благоустроено уже 35 территорий. Список утвержденных для благоустройства в 2024 году территорий доступен по ссылке. Всего в области в 2024 году по нацпроекту, в том числе после победы во Всероссийском конкурсе, благоустраивается 115 общественных территорий.

Отметим, что Ленобласть третий год подряд становится лучшей по благоустройству. Всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В 2022 — столько же территорий. В 2023 году в Ленобласти благоустроено 105 общественных территорий, на эти цели выделено 2 млрд рублей.