В Сясьстрое по нацпроекту благоустроена «Березовая роща»

Благоустроенную рощу с качелями, скамейками и теневыми навесами, детской и спортивной площадками, фотозоной оценил Александр Дрозденко.

«Продолжаем комплексное благоустройство Ленобласти по нацпроекту «Жилье и городская среда». В этом году в регионе уже готово более 30 общественных территорий. В Сясьстрое понравился комплексный подход и ориентированность на все группы жителей. Главное теперь — местной власти на достойном уровне содержать объект», — отметил Александр Дрозденко.

Благоустройство общественной территории «Березовая роща» прошло в два этапа: в 2023 году здесь проведено асфальтирование, смонтировано освещение, была обустроена арка с подсветкой, оборудованы места для отдыха с качелями, скамейками и теневыми навесами, а в 2024 году сделаны комплексные детская и спортивная площадки, фотозона с арт-объектом, площадка для отдыха с качелями-диванами.

Всего в Ленинградской области в 2024 году идет благоустройство 26 дворов. Список утвержденных для благоустройства в 2024 году территорий доступен по ссылке. Всего в области в 2024 году по нацпроекту, в том числе после победы во Всероссийском конкурсе, благоустраивается 115 общественных территорий.

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Отметим, что Ленобласть третий год подряд становится лучшей по благоустройству. Всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В 2022 — столько же территорий. В 2023 году в Ленобласти благоустроено 105 общественных территорий, на эти цели выделено 2 млрд рублей.