В Госдуме предложили обучать детей военной подготовке уже с первого класса

В российских школах следует ввести основы военной подготовки с первого класса, заявил РИА «Новости» депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Депутат также предложил ввести в начальной школе предмет по вопросам безопасности, сохранения исторической правды и противодействия экстремизму и терроризму. По мнению Виктора Водолацкого, это может быть введением в «Основы безопасности и защиты Родины».

В школах России с нового учебного года вместо уроков ОБЖ будут преподавать новый предмет – «Основы безопасности и защиты Родины».