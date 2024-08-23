В Госдуме предложили обучать детей военной подготовке уже с первого класса

Автор: Сергей Агутин
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армия
Фото: baltphoto.ru

В российских школах следует ввести основы военной подготовки с первого класса, заявил РИА «Новости» депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Депутат также предложил ввести в начальной школе предмет по вопросам безопасности, сохранения исторической правды и противодействия экстремизму и терроризму. По мнению Виктора Водолацкого, это может быть введением в «Основы безопасности и защиты Родины».

В школах России с нового учебного года вместо уроков ОБЖ будут преподавать новый предмет – «Основы безопасности и защиты Родины».

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09.12.2023 2858
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