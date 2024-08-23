Дачникам рассказали, какие сорта редиса можно выращивать в сентябре

Всего существует пять сортов растения, которые порадуют урожаем даже с наступлением осени.

Редис одно из растений, которое можно смело выращивать в конце августа и начале сентября. Однако для поздней посадки следует выбирать определённые сорта.

Агрономы советуют дачникам отдавать предпочтение пяти сортам редиса. Они вырастают за 40-50 дней и особо неприхотливы:

— красный великан;

— вюрцбургский 59;

— дунганский 12/8;

— осенний гигант;

— ризенбуттер.