Ливни, гроза и ветер до 17м/с: прогноз погоды в Ленобласти на 24 августа

МЧС предупреждает о сложных погодных условиях в регионе 24 августа.
В субботу, 24 августа, в Ленинградской области ожидается облачная погода, днем возможны прояснения. Ночью и днем пройдут кратковременные дожди, также местами высока вероятность ливней с грозой.
Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 гр., днем +19…+24 гр. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет повышаться, — передает МЧС.
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