Британка разорвала отношения с мужчиной из-за имени брата. Его зовут Семен

Жительница Британии рассказала, что разорвала отношения с мужчиной из-за русского имени его брата. Об этом сообщает The Sun.
Женщина начала встречаться с молодым человеком из Бельгии. Все шло хорошо до момента знакомства с родственниками. Имя брата возлюбленного удивило ее. Мужчину звали Семен, и для британцев это слово звучит неприлично.
Как напомнило издание, semen на английском означает семенную жидкость. The Sun отмечает, что в Восточной Европе это имя считается обычным и не вызывает ни у кого вульгарных ассоциаций.
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30.08.2023 2721