Половина месячной нормы осадков выпала в Петербурге за одну ночь

В ночь с 22 на 23 августа выпала половина месячной нормы осадков в Санкт-Петербурге. Самый дождливый район – Кронштадтский, там количество достигло 38 миллиметров, сообщает «Петроград».

Сверхрасчетные ливни прошли во многих районах города. В топ-3 также вошли Курортный район, где выпало 23,17 миллиметра. И Красносельский район – 15,46 миллиметра.

По данным «Петрограда», система водоотведения Санкт-Петербурга успешно справилась с ливнями и приняла весь объем воды. Синоптики полагают, что дождливая погода в городе сохранится до воскресенья.